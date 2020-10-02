İZMİRLİ Mehmet-Arzu Külter çifti, öfke krizlerine giren otizmli oğulları 14 yaşındaki Emircan'ı zincirle yatağa bağlamak zorunda kaldıklarını söylüyor.



OĞLUNUN İstanbul'daki özel bir hastanede uygulanan tedaviyi alması gerektiğini belirten anne, "Yetkililere sesleniyorum. Kırın bu zincirleri" diye konuştu.



Mert ALPDÜNDAR