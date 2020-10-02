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Meteorolojiden son dakika açıklaması! 2 Ekim 2020 ve 'de hava nasıl olacak?

Meteorolojinin son dakika açıklamaları işe gitmek için evden çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar 2 Ekim 2020 Perşembe günü tahminlerini araştırıyor. 'den yapılan son değerlendirmelere göre, 2 Ekim Cuma günü Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık değerleri iç ve doğu kesimlerde biraz azalacak diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, 'de nasıl olacak? İzmir'de hava yağışlı mı? 'de daha durumu nedir? İşte, 2 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! 2 Ekim 2020 İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

02.10.2020, 09:21

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

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