Orman katilleri

İZMİR'in Bergama ilçesinde 29 Eylül'de meydana gelen ve 26 dönüm tapulu arazi, 4 dönüm orman arazisi olmak üzere 30 dönüm alanın yandığı orman yangınının failleri yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 30 kilogram çam fıstık kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, yangın alanından alınmış ve kısmen yanmış bir arı kovanı ile germe teli tespit edilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.B, İ.B, B.C. ve M.U. Bergama Sulh ve Ceza Mahkemesi'nce "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.