Bitmeyen çalışma vatandaşı bezdirdi

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İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 3 ay önce başlayan altyapı çalışmaları bir türlü tamamlanamayınca, semt sakinleri adeta canından bezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar nedeni ile her gün düzenli olarak 2-3 saat sularının kesildiğini ve yol çalışması nedeni ile ortaya çıkan toz topraktan dolayı mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, "Yoldan her araba geçtiğinde toz kalkıyor. Toz yutmaktan bıktık" dedi.

KÖSTEBEK YUVASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Betonyol'daki kazı çalışmaları nedeni ile her gün yüzlerce insanın ve aracın gelip geçtiği caddenin köstebek yuvasına döndüğünü belirten çevre esnafı ve vatandaşlar, kazılan kısımların asfaltlanmadığını, bu nedenle yoldan her araç gelip geçtiğinde havaya toz kalktığını söyledi. Vatandaşlar, "Burası resmen aylardır şantiyeye dönmüş durumda. Pandemi döneminde iş yapamayan esnaf şimdi de bu çalışmalardan dolayı iş yapamıyor" diye konuştu.