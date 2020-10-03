Gaziemir Belediye Başkanı’na ilginç protesto

Gösteride CHP'li Başkan Arda'nın sık sık kırmızı çorap giymesine atfen kırmızı çorap giymiş bir Azrail ile yanında Arda'nın eşi Deniz Arda'nın 'Onursal Koordinatör' sıfatı kullanmasına atfen 'Onursal Eylemci' yer aldı.

'HAKKIMIZI ALANA KADAR'

EYLEMCİ memurlar da kefen giyerken, Azrail ve Onursal Eylemci, belediye önüne temsili tabut bıraktı. Başkan Arda, daha önce kendisini protesto etmek için sürekli eylem yapan memurları da izne çıkarmamıştı. Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler'in de katıldığı eylemde konuşan 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, "Söz konusu toplu sözleşme ücreti, 15 yıldır memurlara ödenen bir ücrettir ve yasal haktır. Toplu iş sözleşmemiz ve kazandığımız haklarımızın gasp edilmesi son bulana kadar eylemimize devam edeceğiz. Belediye çalışanlarının vazgeçmesi için pek çok baskı ve yıldırma politikası masaya getirildi. Ancak ne yaparsanız yapın bizi yıldıramayacaksınız" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN

Koordinatör mesaide!