Konak’ta kentsel dönüşüm meclisi

KONAK Belediye Meclisi, ekim ayının ilk oturumu için bir araya geldi. Meclis toplantısında Gültepe imar planları ile ilgili soru işaretlerini silmek için açıklama yapan Başkan Batur, Gültepe'de 40 yıldır beklenen planlarını çözmek için yola çıktıklarını söyledi. Batur, "Samimiyiz, samimi olarak bu işi gerçekleştirmek için yola çıktık" sözleri ile meclisin kararlı duruşunu ortaya koydu. Gelen itirazların yüzde 80'inin vatandaşların evlerinin planda yolda ya da yeşil alanda göründüğü ile ilgili endişelerinden oluştuğunu ifade eden Başkan Batur, "O kadar çok bilgi kirliliği var ki, vatandaşımız bilgi kirliliğinden etkileniyor. Kimse etkilenmesin. Biz tek tek 14 mahallede bilgilendirme yapacağız. Bu işi birlikte yapacağız" dedi.

AZERBAYCAN İÇİN ORTAK BİLDİRİ

Toplantıda ayrıca Konak Belediye Meclisini oluşturan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gruplarının hazırladığı, Azerbaycan'ın topraklarını ve halkını savunmasını destekleyen ortak bildiri de okundu.