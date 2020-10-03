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Haberler İzmir Otomobil düşmanı yine ortaya çıktı

Otomobil düşmanı yine ortaya çıktı

'İN ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, daha önce de birçok araca zarar veren E.Y. bu kez bir otomobilin üzerine saksı attı, ardından da sokağa inip sopayla zarar verdi.

Otomobil düşmanı yine ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.Y, 2017 yılının Ocak ayında evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi attı.

TAŞ YAĞDIRMIŞTI
Geçen Haziran ayında ise yine evinin önüne park edilen bir kamyonete 'Göktaşı düşüyor' diye bağırarak taş yağdıran E.Y, salı günü de bir otomobilin üzerine saksı attı. Ardından sokağa inen E.Y, eline geçirdiği sopayla otomobile defalarca kez vurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Otomobilde yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana gelirken, araç sahibi Şükrü Durmaz konuyla ilgili şikayetçi oldu. Durmaz, "Biz Gaziemir'de böyle bir kişinin varlığından haberdardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik park etmezdik. Araçta 10 bin TL'lik zarar var" dedi.

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