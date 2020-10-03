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Haberler İzmir Şiddete karşı kapı kapı dayanışma

Şiddete karşı kapı kapı dayanışma

Şiddete karşı kapı kapı dayanışma
Giriş Tarihi: 3.10.2020

İZMİR'İN Buca ilçesinde kadına şiddete karşı kapılar çalındı. Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi ekipleri, ilçedeki kadınlara şiddete karşı farkındalık kitabı dağıttı. Kadınlara verilen çantaların içerisinde kitabın yanı sıra maske ve dezenfektan da yer aldı. Evlerin bahçelerinde de Bucalı kadınlarla görüşen danışmanlar, kadınların gördükleri fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddete karşı bilinçli olmaları konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

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