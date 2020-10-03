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Haberler İzmir Tire Küçük Sanayi yolu ilgi bekliyor

yolu ilgi bekliyor

Tire Küçük Sanayi yolu ilgi bekliyor
Giriş Tarihi: 3.10.2020

İzmir'in Tire ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nin yollarının bozuk olmasından şikayet eden esnaf, "Yıllardır yollarımız yapılmıyor" dedi. 15-20 yıldır site içindeki yolların düzeltilmediğinden dert yanan esnaflar, "Göstermelik olarak yapılan makyaj çalışmaları derdimize derman olmuyor. Müşterilerimiz siteye girdiklerine bin pişman oluyor. Yetkililerin kapısını aşındırmaktan bıktık usandık. Her defasında söz verdiler ancak köklü bir çözüm sunmadılar" şeklinde konuştu.

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