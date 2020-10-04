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ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim, yurtta !

Son dakika, nasıl olacak? Ege hava durumu nasıl? Bazı iller için sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki 4 Ekim hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim, yurtta hava durumu!

04.10.2020, 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,09:37

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu'nun doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu 31

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