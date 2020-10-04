İzmir'de büyük vahşet! Mahallenin beslediği 'jo', Hayvanları Koruma Günü'nde kurşunlandı

Olay, saat 10.30 sularında Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sefer A., yolda yürüdüğü sırada mahallenin beslediği 'Jo' isimli köpeğe belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş edip, uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle halkı dışarı baktıklarında Jo'yu kanlar içinde, can çekiştiğini gördü. Yaralı köpeği kendi imkanlarıyla veterinere götüren mahalleli, bir yandan da durumu polise bildirdi. Veterinerde tedaviye alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği yaralayan Sefer A., olayın ardından kendisi polis merkezine gidip, ifade verdi. Sefer A.'nın ifadesinde, köpeği kendisine saldıracağından korktuğu için vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





Mahalle sakinlerinden Selim Yayla (36), köpeğin tabancayla vurularak yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, "İki el silah sesi duyup çıktık ve yaralı köpeği gördük. Mahallemizin köpeğiydi ve bizler bakıyorduk. Kan kaybettiğini görünce komşularımız veterinere götürdü. Polisler de gerekli işlemi yaptılar. Çok sakin ve mahallemizi koruyan bir köpekti. Hiç kimseye saldırmazdı. Bunu yapan nasıl bir insan, nasıl bir vicdan" dedi.



'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Yaralı köpeği görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Sebahi Can (54) da "Balkondan sesi duyup koştuk ve bunu yapan arkadaşım çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle bir insan da değildi. Kahvehanede, birlikte okey oynadığımız biri. Köpeğe ateş etmesi, kabul edilebilir değil. Köpeği öyle yaralı halde görünce gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.





Yaralı köpeğin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten mahalle halkından Canan Dursun (38) da, "Kahvaltı hazırlıyordum, biri Jo'ya ateş etmiş. Yaralanan köpeği görünce iş yerinde olan eşimi aradım. Gelip, köpeği veterinere götürdü. Tedavisi devam ediyor.



Mahalleli olarak bu olay nedeniyle travma yaşadık. Bunu yapan kişiye 'İnsan' diyemiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

DHA