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Haberler İzmir Karşıyaka'dan korkutan görüntüler! İzmirli gencin söyledikleri 'pes' dedirtti: Virüse inanmıyorum

'dan korkutan görüntüler! İzmirli gencin söyledikleri 'pes' dedirtti: Virüse inanmıyorum

'in ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayılması endişeleri artırıyor. Karşıyaka esnafından Emre Taşdemir (28), " varsa neden biz çevremizde görmüyoruz? Virüse inanmıyorum" dedi.

Karşıyaka'dan korkutan görüntüler! İzmirli gencin söyledikleri 'pes' dedirtti: Virüse inanmıyorum

04.10.2020, 12:29

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı'nda, koronavirüs salgınına rağmen insan yoğunluğu yaşanıyor. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimileri de geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanıyor. Çarşıda birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar virüse aldırış etmeden maske kuralına uymayıp, kalabalığa karışırken, bazıları ise çarşıdaki banklarda yakın mesafede oturarak, vakit geçirdi. Maske takmayan vatandaşlardan bazıları kısa süre önce yemek yediği için bazıları ise virüse inanmadığı için maske takmadıklarını dile getirdi.



'VİRÜSE İNANMIYORUM'
Karşıyaka çarşı esnafından Emre Taşdemir (28), "Maskeyi, arkadaşımla konuşuyorum, o nedenle çıkarttım. Gördüğüm kadarıyla herkes maskesini takıyor. Ben takmasam bile onlar korunuyor. Koronavirüs varsa neden biz çevremizde görmüyoruz? Virüse inanmıyorum" dedi.



Vatandaşlardan Gülnur Ayşe ise "Virüse inanmıyorum o yüzden maske takmıyorum. Oksijen alıp, karbondioksit üflüyorum neden ciğerlerime karbondioksit doldurayım" ifadelerini kullanırken, maske takmayanlardan Ahmet Seyfi de "Yeni yemek yedim. Masadan şimdi kalktım. Maskem cebimde. Normalde hep takarım ama yemekten kalktığım için takmamıştım. Hemen takıyorum" dedi.



'VİRÜSLE YAŞAMAYA ALIŞTIK'
Bankta sosyal mesafeye dikkat etmeden oturan Hikmet Özdoğan da "Herkes oturuyor ben de oturdum. Oturacak başka yer bulamıyoruz. Yer de dar ama yapacak bir şey yok. Virüsün bulaşmasından çekiniyoruz. Önemsiyorum ama artık virüsle yaşamaya alıştık" diye konuştu.

DHA

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