Kuzen kavgasında kan döküldü

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde, aile arasında çıkan kavgada kan aktı. Seyfettin Gezer (23) ile kuzeni Mehmet R. Gezer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen diğer kuzen Zeynel Abidin Gezer (33) kurşunların hedefi oldu. Evli ve 1 çocuk sahibi Zeynel Abidin Gezer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet zanlısı Seyfettin Gezer'in birçok suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

NADİR UYSAL