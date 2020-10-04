Soyer durdurulamıyor

Belediye başkanları şehrin eminleridir. Hakka, hukuka herkesten önce onların uyması gerekir ki, vatandaş da onları örnek alıp uysun. Ancak bizim şehrimiz İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bunu yaptığını maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü Soyer, Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasını lojmana çevirirken, Karantina'daki iki katlı tarihi binasında tadilat gerçekleştirirken yaptığı gibi Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine havuzlu villa inşa ederken de usulsüzlüklere imza attı.

ORTADA SIKMA TESİSİ YOK

Her şeyden önce mal beyanında değerini 100 bin lira olarak gösterdiği milyonluk zeytinliğe, sıkma tesisi yapmak için izin aldı. Ancak daha bu tesisle ilgili bir kazma dahi vurmamışken, 21 dönümlük zeytinliğe havuzlu villasını kondurdu. İşi kılıfına uydurmak için de villayı 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' olarak gösterdi. Işıklandırması bile olan yüzme havuzunu da hesapta 'sulama havuzu' yaptı. Biz Yeni Asır olarak bu kentte neredeyse hiçbir basın kuruluşunun belediye ile olan göbek bağları nedeniyle yazamadığı bu gerçekleri yazdık. Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik.

PERVASIZCA DEVAM EDİYOR

Haberlerimizin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Soyer'in havuzun yanına yaptığı 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanı da kaçak çıktı. Öte yandan villanın terasının da duvar örülerek genişletildiği tespit edildi. Bunların yıkımı için harekete geçildi. Ancak Soyer, tüm bunlara ve kamuoyu tepkisine rağmen dur durak bilmiyor. "Koskoca belediye başkanıyım, ne yapıyorum ben böyle?" diye oturup düşüneceğine havuzlu malikanesinin inşaatı ve dekorasyonuna pervasızca devam ediyor.

HAVUZUN MERDİVENİ BİLE HAZIR

Arkadaşlarımız villanın olduğu Ulamış Mahallesi'ne gittiler ve son durumu gözlemlediler. Soyer, ışıklandırıp fayanslarla kapladığı 'sözde sulama havuzu'na inip çıkmak için metal merdiven bile yaptırmış. 'Sulama havuzuna' o merdivenle inip çıkıp ne yapacaksa artık! Soyer, yönetim ofisi ve bakıcı evi dediği binanın ihtiyacı için güneş sistemi bile kurmuş. Hem, sözde yönetici ve bakım evinin alt cephesi bölgenin manzarası daha rahat seyredilsin diye geniş pencerelerle kaplanmış. Dekorasyon da tam gaz. Zeytinliğin yol cephesindeki sınırı limon servilerle donatılıyor ki yoldan geçen içerisini net göremesin. İnip çıkmak için merdiveni bile yapılan sözde yüzme havuzunun hemen yanındaki barbekü alanının zemin döşemeleri de tamamlanmış. Hesapta burayı yıkmaları gerekiyor ama Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer oralı bile değiller.

BODOSLAMA GİDİYORSUNUZ

Sayın Başkan Soyer... Bu köşede daha önce zarif bir insan olduğunuzu dile getirdim ancak maalesef aynı zerafeti kanunlara uyma konusunda göstermiyorsunuz. Bu konuda bodoslama ilerliyorsunuz. Hiç yakışıyor mu size, zeytinliğe kılıfına uydurarak havuzlu villa yapmak. Üzerine de kaçak barbekü alanı yapmak ve projeye aykırı bir şekilde villa genişletmek.



SAMİMİ DEĞİLSİNİZ

HEM siz ve eşiniz Neptün Hanım İzmir'de tarımı destekleme adı altında çalışmalar yapıyorsunuz. Sürekli bunun reklamıyla meşgulsünüz. Ancak tarımı desteklemek demek zeytinliğe kılıfına uydurup havuzlu villa yapmak mıdır? Bu yaptığınız maalesef sizin tarıma destek konusunda da samimi olmadığınızı gösteriyor.



"UMRUMDA DEĞİL DEDİĞİNİZ KANUNLAR MI?"

Bu arada Başkan Soyer'in kendisine zeytinlikteki havuzlu villa haberlerimizi soran bazı gazetecilere "Umrumda değil" dediği yazılıp çiziliyor. Sayın Soyer... Bu söylediğinizden "Kanun ve yönetmeliklere uymak umrumda değil. Ben artık Büyükşehir Belediye Başkanı'yım gerekirse kılıfına uydurup gerekirse de kaçak istediğimi yaparım" demek istediğinizi mi anlamamız gerekiyor? Yazık... Maalesef İzmirlileri uğrattığınız hayal kırıklığı her geçen gün büyüyor.

Erhan GÜLENÇ

100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

Sıkma Soyer!