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Arkadaş katili polise teslim oldu

'in Urla ilçesinde yan komşusunun evine girerken yakaladığı arkadaşı ’ı tek yumrukla öldüren cep telefonu mağazası sahibi önceki gün polise teslim oldu.

Arkadaş katili polise teslim oldu
Giriş Tarihi: 5.10.2020

Hakkında yakalama kararı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylardır güvenlik güçleri tarafından aranan Karaduman'ın mülteci teknesi ile Yunanistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

TARTIŞMA ÇIKTI
Urla'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan olayda Anıl Karaduman, yan komşusuna ait evin bahçesine birinin girdiğini gördü. Hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Erkan Arısan ile kendisini fark eden Karaduman arasında tartışma çıktı. Karaduman, tartışmada Arısan'ı tek yumrukla yere serdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen 20 yaşındaki Arısan, günler süren tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

FATİH ŞENDİL

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