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Haberler İzmir CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip yayınladığı habere ödül!

'li Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! 'nin tekzip yayınladığı habere ödül!

Büyükşehir Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, bu yıl 21.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda, 'Ulusal Haber' dalında 'nden 'ın tekzip yayınlanan 'Boğazda Kaçak Var' başlıklı haberini birinciliğe layık gördü.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip yayınladığı habere ödül!

SABAH

05.10.2020, 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020,15:26

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yalan haberler yapmıştı. Altun, yalan haberlere karşı yasal mücadele başlatırken diğer taraftan gazete haberleri ile ilgili de tekzip talebinde bulunmuştu.

Cumhuriyet 31 Mayıs Pazar günkü sayısında hakkında tekzip kararı verilen 3 haberi ile ilgili cevap ve düzeltme metni yayınlamak zorunda kalmıştı.

YALAN HABERE ÖDÜL
Tüm bunlar kamuoyu tarafından da bilinirken, CHP'li İzmir Büyükşehir'in yalan haberi büyük ödüle layık görmesi skandal olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber nedeniyle gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabiri Hazal Ocak ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. hakkında 250 bin TL'lik tazminat talebiyle dava açmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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