İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına için harekete geçti. Ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç, O.Ç. ve L.G. gözaltına alındı.İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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