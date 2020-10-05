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Haberler İzmir İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

'de, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre, terör örgütleri /, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, 'de gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA

05.10.2020, 11:18

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına için harekete geçti. Ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç, O.Ç. ve L.G. gözaltına alındı.

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