  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

'de operasyonlarına 16 tutuklama

'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 75 kişiden 16'sı tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

05.10.2020, 16:51

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 4 Ekim arasında toplam 25 operasyon yaptı.



Baskınlarda 2 kilo 651 gram metamfetamin, 529 gram esrar, 62 gram kokain ve 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. 75 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticaretine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA