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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

İzmir'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 75 kişiden 16'sı tutuklandı.

05.10.2020, 16:51