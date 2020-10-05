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Haberler İzmir İzmir'de yarış kötü bitti! Otomobili bırakıp kaçtılar

'de yarış kötü bitti! Otomobili bırakıp kaçtılar

Son dakika... 'de, cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu. sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.

İzmir'de yarış kötü bitti! Otomobili bırakıp kaçtılar

05.10.2020, 09:11

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının cadde üzerinde yarıştığını iddia ettiği, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 9250 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp boş araziye uçtu.

Kazada, otomobilde bulunan kişi veya kişiler, araca bırakıp, kaçtı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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