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İzmir'de yarış kötü bitti! Otomobili bırakıp kaçtılar

Son dakika... İzmir'de, cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.

05.10.2020, 09:11