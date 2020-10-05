Meslekleri farklı ama gönülleri aynı

İzmir'de doktor, öğretmen, öğrenci ve iş insanı gibi farklı mesleklerden insanlar, bir derneğin ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla açtığı kafeteryada gönüllü garsonluk, bulaşıkçılık ve aşçılık yapıyor.

HOBİ ATÖLYESİ VAR

5 yıl önce bir grup vatandaş, ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla 'İzmir Gönüllüleri' adı altında sosyal medya platformunda bir araya geldi. Farklı meslekten kişinin aktif çalıştığı organizasyonda temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Gönüllü grubu, artan ilgi ve bağış da toplanmaya başlanınca geçen yıl İzmir Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne dönüştürüldü. Dernek Alsancak'ta 'Gönülden Kahve' adlı bir kafeterya açtı. 45 kişinin, dönüşümlü görev aldığı kafeterya ve dernekte yabancı dil, mutfak, hobi atölyelerinin katılımcılarından alınan çay, un, şeker gibi bağışlar da yine dar gelirli ailelere iletiliyor. Dernek Başkanı Nilgün Katipoğlu ise gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.