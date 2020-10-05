Şantaj cinayeti

İzmir'in Foça ilçesinde evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanarak tüfekle öldürülmüş olarak bulunan emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın intikam ve şantaj cinayetine kurban gittiği anlaşıldı. Katil zanlılarından Mehmet Tuzcuoğlu'nun kendisini işten atan patronu A.M'ye şantaj yapmak ve ondan intikam almak için cinayeti planladığı ortaya çıktı.



PARA SIZDIRACAKLARDI

Katil zanlılarının öldürmeden önce A.M'nin yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Yalvaç'a "Benim katilim A.M" dedirterek ses kaydı yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu ses kaydı ile A.M'ye şantaj yapmayı planladığı öğrenildi. Katil zanlıların bu planla cinayeti eski patron A.M'nin üstüne yıkıp, şantajla milyonlarca lira para sızdırmayı planladıkları ortaya çıktı.



21 EYLÜL'DE YAŞANDI

Korkunç cinayet 21 Eylül Pazartesi günü, Foça'nın Yeniköy Mahallesi yakınlarında zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana gelmişti. Bir süredir Tevfik Yalvaç'tan haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirmişti. Bunun üzerine Yalvaç'ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde bulmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

FATİH ŞENDİL