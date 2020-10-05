Tunç Soyer büyük vaatlerle açmıştı! Pagos sinek avlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında büyük tanıtım kampanyaları eşliğinde Kadifekale'deki surların içinde açtığı "Pagos Üretici Pazarı" tam bir fiyaskoya dönüştü. Büyükşehir'in her Cumartesi kaldırdığı ücretsiz otobüslere rağmen vatandaşın pazara ilgisi giderek azaldı. Stantlarda satış yapanlar adeta sinek avlamaya başladı. Satış yapamayan üreticilerin bir kısmı da artık pazara gelmeyi bıraktı. Pazar yerine giderek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Pagos Üretici Pazarı'nın hali içler acısı" diye konuştu.



'KADİFEKALE KÜLLERİNDEN DOĞACAK'

Başkan Tunç Soyer'in seçim vaadi olan pazar, Temmuz 2019'da renkli görüntülerle açılmıştı. Açılışa gelenlere hitap eden Soyer, "Şimdi Kadifekale'nin, İzmir'in Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Hep beraber göreceğiz ki Kadifekale'nin ışığı pırıl pırıl İzmir'e yansıyacak ve bütün İzmirliler Kadifekale'ye akacak" demişti. Açılışa Soyer'in yanı sıra, İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ile ilçe belediye başkanları, muhtarlar, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katılmıştı. O tarihte yapılan açıklamada pazarda Kadifekale'den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin yer alacağı meyve sebzeden doğal ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar pek çok ürünün satılacağı açıklanmıştı. Soyer, açılışın ardından pazara bereket getirmesi için testi kırmış ve alışveriş yapmıştı.





"İZMİR'İN PARASI SOKAĞA ATILIYOR"

Fakat Pagos Üretici Pazarı, şehrin çeşitli yerlerinden ücretsiz otobüs kaldırılmasına rağmen giderek kan kaybetti. Pazarda incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan üretici pazarı projesinde gelinen noktayı eleştirdi. Soyer'in popülizm sevdasının kente zarar verdiğini söyleyen Hızal, "Seçim sürecinde en çok övündüğü yatırımı üretici pazarları kurmak olan Tunç Soyer, İzmirlinin parasını sokağa atmaya devam ediyor. Pagos Üretici Pazarı her geçen gün hem ziyaretçi hem de üretici kaybediyor. Bu pazar, Tunç Soyer'in popülizm sevdasının kurbanı oldu. Pazarın hali içler acısı" diye konuştu. Pazara boş otobüslerin gidip geldiğini sözlerine ekleyen Hızal, "Soyer'i popülizmden uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.



PAZARIN İSMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Soyer'in pazara verdiği 'Pagos' ismi tartışma konusu olmuştu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Tunç Soyer ve CHP zihniyeti Türk'e, Türk'ün değerlerine ve Türk kültürüne düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kadifekale'ye Pagos, demekle Tunceli'ye Dersim demek arasında zihniyet farkı yoktur" demişti. Şahin, "Sayın Soyer İzmirlileri tanımamış ve bin yıllık Türk şehri olan İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanlığının ağırlığını kaldıramamış şaşkınlıkla yönünü Yunanistan'a çevirmiştir" diye konuşmuştu.

METİN BURMALI