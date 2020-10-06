18 ay göz boyamayla geçti

'İÇİ BOŞ PROJELER OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

SÜREKLİ, "Seçimlerde 3 cemre vaadinde bulunan CHP'li yerel idare, 18 ayı göz boyamayla geçirmiştir. Belediyeler hizmet makamıdır, masal evi değildir. Soyer, kriz yönetimi başlığı altında salgınla mücadele çalışmalarını anlatmış, bisiklet şehri İzmir'den söz etmiştir. Bu projelerinde ne kadar için boş işler olduğunu Seferihisar pratiğinden biliyoruz. Tarım destekleri, kooperatif destekleri ve kentsel projeler ise zaten kendisinden önce başlatılmış işlerdir. Ulaşımla ilgili yaptık dediği projeler de iktidarın desteğiyle hayat bulan projelerdir. Demek ki 'kriz' dediği korona virüsü, İzmir'e ve Türkiye'ye uğramasa anlatacak tek bir şeyi de olmayacakmış" dedi.

35 BİN KONUTTAN SADECE 1'İ DÖNÜŞTÜ

KENTSEL dönüşüm hakkında da konuşan Sürekli, "Bakanlar Kurulu kararıyla 2012 yılında 8 bölgeye dönüşüm izni verildi; ancak 8 yılda 35 bin konuttan sadece bin tanesi dönüştürüldü" dedi.



'KÖTÜ KOKU VE ÇÖP SORUNU DEVAM EDİYOR'

İZMİR'İN koku probleminin yıllardır devam ettiğini söyleyen AK Partili Sürekli, "Soyer, geçtiğimiz günlerde bu sorunla ilgili talimat vereceğini ve sorunun çözüleceğini söyledi. İzmir'in 4 yerinde koku giderici takmış, buna herkes güler. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmalı. İzmir'i bu koku probleminden bir an önce kurtarmaları gerekiyor. Çöp meselesi de muamma. Harmandalı'nı hızla tamamlayıp yeni modern kapalı bertaraf tesisleri kuracaklarını, İzmir'in kuzeyi, güneyi ve güneydoğusunda entegre bertaraf tesisi kurarak çöpleri dönüştüreceklerini söylediler. Ancak çöp sorunu devam ediyor. Harmandalı koku ve tehlike saçmaya devam ediyor" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer eleştirisi: 18 ay göz boyamayla geçmiştir