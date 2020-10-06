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Haberler İzmir 3 çocuk annesi korkunç halde bulundu!

3 çocuk annesi korkunç halde bulundu!

Son dakika... 'de korkunç olay. İzmir'de bir süredir tek başına yaşayan evinde ölü bulundu. Polis, nedeniyle soruşturma başlattı.

3 çocuk annesi korkunç halde bulundu!

AA

06.10.2020, 10:36

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ailevi sebeplerden dolayı eşi ve 3 çocuğu birkaç gün önce Kütahya'ya giden ve evinde tek başına yaşayan Tuğba Karaçam'a ulaşamayan dayısı Mehmet Y, yeğeninin evine geldi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye giren dayı Mehmet Y, yeğeninin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi.

3 KÜÇÜK ÇOCUĞU VAR

2, 4 ve 10 yaşlarında üç çocuğu olan kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis soruşturma başlattı.

Karaçam'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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