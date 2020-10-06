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Haberler İzmir Çeşme'de 4 işletme, 15 gün kapatıldı

'de 4 işletme, 15 gün kapatıldı

Son dakiika... , ruhsatları haricinde pavyon işletmesi olarak faaliyet gösterdiği yapılan kontrollerde tespit edildiği gerekçesiyle 4 işletmenin faaliyetlerinin 15 gün süre durdurulduğunu açıkladı.

Çeşme'de 4 işletme, 15 gün kapatıldı

06.10.2020, 10:19

Çeşme Kaymakamlığı resmi internet sayfasında yayımlanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında şöyle denildi; "Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Eylül 2020 tarihli ve 2020/93 sayılı kararı ile; ilçemizde faaliyet gösteren 4 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu iş yerleri 3 Ekim 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Söz konusu işletmeler 15 günlük kapatılma süresinin bitimi sonrası İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 15 Mart 2020 tarih ve E.5240 sayılı Genelgeye aykırı olarak ruhsatları haricinde pavyon işletmesi olarak faaliyet gösterdiği, yapılan kontrollerde tespit edildiği için faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına, karar verilmiştir."

İHA

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