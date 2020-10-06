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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir’den satılık 20 imarlı arazi

Büyükşehir’den satılık 20 imarlı arazi

İzmir Büyükşehir’den satılık 20 imarlı arazi
Giriş Tarihi: 6.10.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Buca ve Güzelbahçe'de bulunan 20 farklı arazisini satışa çıkardı. İmarlı arazilerin muhammen bedelleri 193 bin ile 890 bin lira arasında değişiyor. Güzelbahçe Atatürk Mahallesi ile Buca'nın Kızılçullu ve Kocatepe mahallerindeki arazilerin satışının gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 8 milyon TL'nin üzerinde bir para girişi olacak. İhale 8 Ekim perşembe günü yapılacak.

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