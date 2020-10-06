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Haberler İzmir İzmir'de doktorlara darp: Bu kadarıyla kurtulduğumuz için şanslı hissediyoruz!

'de doktorlara : Bu kadarıyla kurtulduğumuz için şanslı hissediyoruz!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne trafik kazası sonucu gelen ve ‘sıra beklemek istemeyen’ kişi, hastanede çalışan iki ve polise saldırmıştı. Saldırıya uğrayan kadın doktor Ö.K.'nin ifadesinde, "Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" dediği öğrenildi.

İzmir'de doktorlara darp: Bu kadarıyla kurtulduğumuz için şanslı hissediyoruz!

06.10.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020,16:42

İzmir'in Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde meslektaşıyla birlikte darbedilen kadın doktor Ö.K.'nin ifadesinde, "Ben normal bir şekilde konuşurken ve derdimi anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda bağırmaya başladı.

Çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi.

Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" dediği öğrenildi.


O.T. ise ifadesinde, "Acil serviste bu tür darp olaylarıyla sıkça karşılaştığımız için engellemeye çalıştım. Yatıştırmak için yanlarına gittim ancak daha da alevlendiler ve bize saldırdılar. Bizi korumak isteyen hastane polisimizin de üzerine yürüdüler. Bu kez ona da saldırmaya çalıştılar. Güvenlikler gelip müdahale etti, ancak şahıslar çok agresifti" dedi.

DHA

İzmir'de hastanede dehşet saçtılar! Önce doktorlara ardından polislere saldırdılar!

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