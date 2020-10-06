İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada içerisinde asit bulunan tankın delinmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada içerisinde asit olan tank, henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi.

Bu esnada tankın yanında çalışan 3 işçi, aside maruz kalarak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan 2 yaralı daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kepenekli isyan