Kepenekli isyan

İzmirli koyun ve keçi yetiştiricileri dün çoban kepeneklerini giyerek İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

ADAY ÜYELİĞE DÜŞÜRÜLDÜLER

Birliğin başkanlığına adaylığını açıklayan Çağlar Aran ve beraberindekiler, 9 bin kadar üyenin genel kurulda oy kullanmaması için aday üyeliğe düşürüldüğünü iddia ederek İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurdu. Aran, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısına karşın mevcut yönetimin 9 bin kadar asil üyeyi aday üyeliğe düşürerek, genel kurulu 123 asil üye ile yapmak için başvurduğunu söyledi.

AYNI SOYADINI TAŞIYORLAR

Aran, "İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 9 bin asil, bin 600 aday üyesi bulunuyor. Aday üye, 1 ila 24 arası koyun keçiye sahip yetiştiriciler. 25 adet ve daha fazla koyun veya keçiye sahip yetiştiriciler asil adaydır. Birlik yönetiminin tüm üyelerine duyuru yaparak şartları uygun olan üyeleri SOYBİS veri tabanına kaydetmesi gerekmektedir. Ancak mevcut yönetim bu yıl Genel Kurul'da yapılacak seçimlerde kendi yönetimlerini korumak maksadıyla SOYBİS veri tabanına kaydettiği 123 kişiyi asil aday kabul ederek Genel Kurul'da seçime gitmek istiyor. Birlik yöneticilerinin SOYBİS sistemine kaydettiği ve asil aday kabul ettiği kişilerin pek çoğu aynı soyadı taşımakta olup, yönetime yakın insanlardan oluşuyor" dedi.





"YÜZDE 90'I YOK SAYILMIŞ OLACAK"

YAŞANANLARIN kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Aran, "Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın biz üreticilere yaptığı yardım ve katkıları minnetle karşılıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik yöneticileri kendilerini hükümete yakın göstererek yaptıkları bu uygulama ile binlerce üretici ile bakanlığımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, İzmir Milletvekillerimize sesleniyorum. Bu hukuksuzluğa dur deyin. Biz bu amaçla bugün bir kez daha il müdürlüğüne dilekçe veriyoruz. Mevcut yönetim tarafından üyelikleri düşüren insanlar çok zor şartlarda aidatlarını ödüyor. Eğer seçimler 123 kişiyle yapılırsa İzmir'deki koyun ve keçi üyelerinin yüzde 90'ı yok sayılmış olacak. 50 bin kişilik dev bir ailenin hakkı yenmeye çalışılıyor" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN