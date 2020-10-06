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Haberler İzmir Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

'da korkutan ! Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika... 'da tur otobüsünün servis minibüsüne çarptığı kazada 2'si 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

06.10.2020, 12:12 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020,12:55

Yatağan-Milas karayolu İnönü Bulvarında meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Edinilen bilgiye göre 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü seyir halinde iken önünde seyreden 48 S 3320 plakalı servis minibüsünü arkadan çarptı. Çoğunluğu yabancı 44 turistin bulunduğu tur otobüsü içinde bulunan 2 yolcu, minibüste ise şoför dahil 3 kişi yaralandı.



Yaralılar Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 112 ambulanslarına taşındı.

İHA

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