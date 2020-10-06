68 yaşında üniversite sınavına girerek Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanan Sevinç Tuğ, aynı fakültenin üç ayrı bölümünden başarıyla mezun oldu.

ŞİMDİ 81 yaşında olan ve yüksek lisansa başlayan 'Süper anneanne', önümüzdeki yıl bir kez daha üniversite sınavına girerek 4'üncü diplomasını almak istediğini söyledi.



