68 yaşında öğrendi şimdi dünyaya satıyor

Tire ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı. Öztürk, daha sonra da profesyonel olarak ceviz fidanı yetiştirme kararı aldı ve bu işe başladı. Özellikle verimi yüksek yeni tür ceviz fidanlarını aşı yöntemi ile yetiştiren Ali Osman Öztürk, deneme amaçlı başladığı işlerini kısa sürede başarılı olarak büyüttü.

'İŞLERE YETİŞEMİYORUZ'

Kooperatife başvuran Öztürk, fidanlarını yine kooperatif aracılığıyla başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye satmaya başladı. Ciddi manada gelir elde eden Öztürk, şu sıralara taleplere ise yetişemiyor. Eskiden küçük çapta çiftçilikle uğraştığını ve ceviz fidanı işine merak sardığını söyleyen Tireli çiftçi Öztürk, bu yıl 60 bin fidan hazırladığını söyledi. Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım. Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor. Şu an yanımda çok sayıda işçi çalıştırıyorum ve buna rağmen işlere yetişmekte zorlanıyorum. Bu yıl 60 bin adet fidan hazırladım. Elimden geldiği kadar çok üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.





'OKUMANIN YAŞI YOKTUR'

ÖNCELERİ küçük çapta çiftçilikle uğraşarak geçimini sağlayan Ali Osman Öztürk, bu işe başladıktan sonra hayatının değiştiğini ifade ederek, "Okumanın yaşı yoktur. Bu işlere zaten yatkınlığım vardı. Kurs aldıktan sonra bu işi profesyonel manada yapmaya başladım. Allah'a şükür işlerim yolunda" açıklamasını yaptı.