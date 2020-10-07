Gaziemir CHP’de çikolata kutusu skandalı

Gaziemir Belediye Meclis'inde CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'nun ortaya attığı iddialar ortalığı karıştırdı. Sosyal medya hesabından Gaziemir Belediyesi'nde 11 ay çalıştıktan sonra işten çıkarılan bir vatandaşın kendisine attığı mesajları okuyan Çağlarsu, "Bana yazan arkadaş şu sözleri söylemiş; 'CHP İlçe Örgütü ile aranın açılmasını sağlayan da, çiçek işinin size verilmeyip bu şekilde düşmanca tavır alınmasını sağlayan da Deniz Arda'dır. İl ve ilçe örgütlerine karşı bu şekilde davranılmasının nedeni de odur. Başkanın eşi Deniz hanım bir çikolata kutusu koyarak her ay maaşlarımızdan oraya para koymamızı istedi.

'HARAÇ TOPLAYAN ÇETE GİBİ'

Kutuyu bir dolaba kilitledi. Dolabın anahtarı Deniz Hanım'da olacaktı. Ben ilk ay maaşımdan verdim. Sonrasında bunun hukuki olmadığını belirterek para koymayı reddettim. Bu yüzden bana karşı cephe alındı. Bu paradan kişisel ihtiyaçlarını da karşılıyordu. Oje, aseton gibi. Veyahut birileri yemeğe götürülüyordu. Adına da 'ortak kasa' dedi.

Belediyenin önceki günkü meclis toplantısında CHP Meclis Üyesi Levent Çağlarsu çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Whatsapp grubundan isteklerinin mesajını atıyordu' demiş" ifadelerini kullandı. Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın 100 yıllık geçmişi olan Gaziemir Belediyesi'ni 18 ayda nereye getirdiğinin görüldüğünü anlatan Çağlarsu, "Haraç toplayan çete misali, Gaziemir Belediyesi'nde çalışabilmek için 'Ben gönüllü çalışıyorum', 'Maaş almıyorum', 'Bu kutuya her maaşınızdan şu kadar para koyacaksınız. Koymazsanız işten kovulursunuz' diyerek tehdit eden, bu paralar ile öğle yemeği yiyen, ojesini silmek için aseton aldırtan, onursal koordinatör kartviziti bastıran anlayış, kadının kadına şiddeti değil de nedir? Umarım bu anlattıklarım yalan ve yanlıştır. Yoksa bu kadar pis işin altından kimse kalkamaz" diye konuştu. Başkan Arda ise bu iddiaları yalanlayarak, "Deniz Hanım'ın o paraya ihtiyacı mı var? Siz de koskoca meclis üyesi olarak buna inanıyorsunuz. Deniz Arda zaten savcılığa verdi" yanıtını verdi.

Deniz Arda'nın para topladığı iddia edilen kutunun içerisindeki notta 'kartvizit, aseton ve öğle yemeği' gibi ihtiyaçlar yazıyor.



'YÜZÜNÜZ HİÇ KIZARMIYOR MU?'

AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, meclis tarafından reddedilen imar plan değişikliği hakkında konuştuktan sonra Başkan Arda'ya eleştiriler yöneltti. "İftira atma huyunuzdan vazgeçin" diyen Atmaca, "Siz CHP İlçe Başkanı'na iftira attınız, bir kıza iftira attınız, bunları kanıtladım. Adnan Yüksel'e de iftira attınız. Neden böyle yapıyorsunuz? Hiç bunları söylediğinizde yüzünüz kızarmıyor mu? Gerçekten başlangıçta gözünüz görüyor, kulağınız duyuyor ancak biz bunları söyleyeceğiz diye acelece kapatıp kaçıyorsunuz. Biz bu mecliste gündeme getiremediğimiz sürece ne anlamı kalır? Meclise hak ettiği değeri verin" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

Eş başkan değil onursal koordinatör!

Koordinatör mesaide!