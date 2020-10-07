Son değerlendirmelere göre yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İL İL hava durumu 7 EKİM 2020
BURSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'nin o illerine sağanak uyarısı! İzmir'de hava durumu nasıl? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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