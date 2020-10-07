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Haberler İzmir Meteoroloji'den Ege'nin o illerine sağanak uyarısı! İzmir'de hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den Ege'nin o illerine sağanak uyarısı! 'de nasıl?

alınan son verilere göre öğle saatlerinden sonra , Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7 Ekim hava duurmu nasıl?

Meteoroloji'den Ege'nin o illerine sağanak uyarısı! İzmir'de hava durumu nasıl?

07.10.2020, 08:41

Son değerlendirmelere göre yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL hava durumu 7 EKİM 2020

BURSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C Az bulutlu ve açık

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