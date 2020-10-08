İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde 2002 yılında evinin önünde minibüse bindirilip kaçırıldığı iddia edilen market işletmecesi Osman Dikici'den 18 yıldır haber alınamıyor. Oğullarını aramaktan hiç vazgeçmeyen aile, yetkililerden yardım istiyor. Yıllardır evlat özlemi çeken anne Fatma Dikici, "Çocuğumu B.U. götürdü. Kendi isteğiyle gideceğini düşünmüyorum. Oğlumuzun ölü veya dirisini istiyoruz. Tek isteğimiz ne şekilde olursa olsun oğlumuzu bulmak. Ayaktayız ama hayalet gibiyiz" dedi.
18 yıldır umutla Osman’ı bekliyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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