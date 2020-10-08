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Haberler İzmir 18 yıldır umutla Osman’ı bekliyorlar

18 yıldır umutla Osman’ı bekliyorlar

18 yıldır umutla Osman’ı bekliyorlar
Giriş Tarihi: 8.10.2020

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde 2002 yılında evinin önünde minibüse bindirilip kaçırıldığı iddia edilen market işletmecesi Osman Dikici'den 18 yıldır haber alınamıyor. Oğullarını aramaktan hiç vazgeçmeyen aile, yetkililerden yardım istiyor. Yıllardır evlat özlemi çeken anne Fatma Dikici, "Çocuğumu B.U. götürdü. Kendi isteğiyle gideceğini düşünmüyorum. Oğlumuzun ölü veya dirisini istiyoruz. Tek isteğimiz ne şekilde olursa olsun oğlumuzu bulmak. Ayaktayız ama hayalet gibiyiz" dedi.

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