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Haberler İzmir Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı! İzmir'de yakınları gözyaşlarıyla teslim aldı

Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı! 'de yakınları gözyaşlarıyla teslim aldı

’de bugün boşanma davası olan eşi tarafından dün gece bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının cenazesi, boşanma davasının görüleceği binasında yer alan yakınları tarafından alındı.

Boşanma davası için geleceği binadan cenazesi çıktı! İzmir'de yakınları gözyaşlarıyla teslim aldı

08.10.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,13:41

Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy'un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.



Bir süredir Eskişehir'de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy'un boşanma davası için İzmir'e geldiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, bugün boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.



Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Rahman Yalçoınsoy'un ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

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