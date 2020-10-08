Dünya emlak artışında ilk üç Türkiye’den! İzmir birinci sırada

Dünyada konut fiyatlarının son bir yılda en fazla pahalandığı kentler listesinde üç Türk şehri zirveye yerleşti. Knight Frank firması tarafından her çeyrekte yenilenen Global Kentler Fiyat Endeksi verilerine göre, 12 aylık dönemde konut fiyatlarının yüzde 28.1 arttığı İzmir birinci oldu. 150 kent içinde Ankara yüzde 26.4'lük artış oranı ile ikinci olurken, İstanbul yüzde 20.2 ile üçüncü sırada yer aldı.



BEŞ ŞEHİRDEN BİRİ DÜŞTÜ

Türkiye'den üç şehir dünya ortalamasının da çok üzerinde bir artış yaşadı. Analiz edilen 150 şehirde ortalama yıllık fiyat artışı yüzde 3.4'te kaldı. Şehirlerin yüzde 19'u yıllık ortalama fiyat düşüşü kaydederken 16 şehir çift haneli fiyat artışları kaydetti. Filipinler Manila yüzde 18 ile dördüncü sırada yer alırken, St. Petersburg yüzde 16.2 ile beşinci sıraya oturdu. Ancak bu fiyat artışlarının yerel para birimleri üzerinden olduğu, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde devalüasyon etkisinin hesaba katılmadığı, yani reel değil nominal bir artış olduğu da belirtiliyor.





İTALYA ARTIŞA GEÇTİ

İtalyan şehirleri de fiyat artışı kaydedenlerden. Bir yıl önceki yıl hiç artış olmayan İtalya'da bu yıl yüzde 3 artış yaşandı. Milan, her yılbaşı çekerken bu yıl da yüzde 11 büyüme yaşadı. Stockholm'de yıllık fiyat artışı yüzde 5'ten 6'ya yükselirken, Göteborg'da yüzde 2'den yüzde 4'e çıktı. Phoenix ise ABD şehirleri arasında lider durumda. Phoenix'te yüzde 9'luk fiyat artışı yaşandı. ABD şehirleri ortalama olarak yıllık büyüme oranlarının düştüğünü gördüler. Mart'ta yüzde 4.2'den Haziran'da yüzde 3.9'a gerileme yaşandı.