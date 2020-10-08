Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti. Bayraklı ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı.
İŞTE O ANLAR!
İzmir'de yağmur hayatı felç etti!
Kaynak: DHA
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası manzaralar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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