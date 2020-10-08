İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası manzaralar!

Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti. Bayraklı ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı.

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Kaynak: DHA

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