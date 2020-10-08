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Haberler İzmir İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası manzaralar!

'de sağanak ve yağışı sonrası manzaralar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte etkili olan nedeniyle ilginç görüntüler oluştu.

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası manzaralar!

08.10.2020, 18:43

Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti. Bayraklı ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı.

İŞTE O ANLAR!








Kaynak: DHA

İzmir'de yağmur hayatı felç etti!

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