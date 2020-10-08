Ekim ayını rekor sıcaklıklarla geçiren İzmir'de, meteorolojinin verilerine göre bugün sağanak yağış yaşanacak. 107 gündür yağmur yağmayan kentte, sabah saatlerinde başlayacak yağışın etkisini artırarak; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate alması ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
İzmir’e sağanak uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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