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Haberler İzmir İzmir’e sağanak uyarısı

’e sağanak uyarısı

İzmir’e sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Ekim ayını rekor sıcaklıklarla geçiren İzmir'de, meteorolojinin verilerine göre bugün sağanak yağış yaşanacak. 107 gündür yağmur yağmayan kentte, sabah saatlerinde başlayacak yağışın etkisini artırarak; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate alması ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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