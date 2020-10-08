İzmir’e sağanak uyarısı

Ekim ayını rekor sıcaklıklarla geçiren İzmir'de, meteorolojinin verilerine göre bugün sağanak yağış yaşanacak. 107 gündür yağmur yağmayan kentte, sabah saatlerinde başlayacak yağışın etkisini artırarak; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate alması ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.