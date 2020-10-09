Borç batağında astronomik alım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adeta bir enkaz bıraktığı Seferihisar Belediyesi, 100 milyon liradan fazla borcu olduğu için çalışan maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemezken çok konuşulacak bir icraata imza attı. Yeni Asır'ın pandemi döneminde 1 liralık maskeyi 4.75 liraya aldığını ortaya çıkardığı belediyenin skandal bir alımı daha ortaya çıktı. Başkan İsmail Yetişkin'in talimatıyla yıl sonunda yapılan ihalede belediye, Mardinli bir firmadan tam 1 milyon 388 bin liralık iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım satın aldı.

ASTRONOMİK ALIM

Mevsimlik işçilerle birlikte bin civarındaki kişinin çalıştığı belediyenin böylesine astronomik bir rakamla iş kıyafeti alması dikkatleri çekti. Ödenen astronomik rakama bakıldığında belediyenin tüm personeline iş kıyafeti ve koruyucu donanım alınsa bile kişi başı 1400 lira harcama yapılmış oluyor. Ortaya çıkan tablo, "Bu nasıl 'iş'? Belediye böyle tabi ki borç batağından kurtulamaz" dedirtti.

MAAŞ BİLE ÖDENEMİYOR

Yeni Asır, borç batağında olan ve çalışanlarına düzenli maaş ödemekte bile zorlanan CHP'li Seferihisar Belediyesi'nin pandeminin ilk yayıldığı dönemlerde yaptığı alımlarda ödediği fahiş rakamları manşetinden gündeme getirmişti. Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu imzalı belgeye göre belediyenin korona virüs salgını bahanesiyle astronomik rakamlarla 3 milyon liralık koruyucu madde ve ekipman alımı yaptığı ortaya çıkmıştı. Belgede belediyenin 20 bin adet üç katlı maske alımı karşılığı 95 bin lira ödediği, bu durumda maskenin tanesinin belediyeye 4.75 TL'ye geldiği anlaşılmıştı.



EKİPMAN VE DEZENFEKTANA REKOR FİYAT

BELEDİYENİN pandemi döneminde aldığı 52 bin 500 litre dezenfektan için 2.1 milyon lira ödeme yaptığı görülüyor. Bu da belediyenin dezenfektana litre başına 40.1 TL ödediğini göstermişti. Oysa bugün piyasada toptan fiyatı 6 liraya dezenfektan bulmak mümkün. Belediye, piyasada toptan 18-20 TL'ye alınabilen koruyucu tulum için de tanesi 50.8 TL'den 6 bin TL'lik 6 bin adet alım yaptığı anlaşılmıştı. 3M ventilli maskenin fiyatı toptan olarak 15 TL'ye kadar düşerken, belediye ise 1000 adedine tanesi 85 TL'den 85 bin lira ödemişti. Belediyenin piyasada toptan fiyatı 2.7 TL ile 6.3 TL arasında değişen 100 mililitrelik el tipi jel için ödediği fiyat ise tam 14 TL olmuştu.



GELİR 44 MİLYON GİDER 77 MİLYON

BU arada Soyer'in borç batağında bıraktığı Seferihisar Belediyesi'nin durumu giderek daha da kötüye gidiyor. Belediyenin bu yıl gelirlerinin 44 milyon lirada kalmasına rağmen giderlerinin 77 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.



KORUYUCU DONANIM İHALESİNİ MARDİNLİ FİRMA KAZANDI

YENİ ASIR, şimdi de belediyenin astronomik bir ödeme ile iş kıyafeti ve koruyucu donanım aldığını ortaya koyan bir belgeye ulaştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ihale sonuç belgesine göre, belediye 12 Kasım 2019'da personel iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım ihalesine çıktı. Yükleniciye, "ürünleri sözleşme imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde idareye teslim etme" şartıyla yapılan ihaleye iki firma katıldı. Mardin merkezli Şahtem Sondaj Peyzaş isimli firma 1 milyon 388 liralık teklifiyle ihaleyi kazanan taraf oldu.