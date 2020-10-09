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'de bıçaklı dehşet! Kavgada kardeşine acımadı

'in Buca ilçesinde, (39) ile ağabeyi (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Cumhur Vardar yaşamını yitirirken, ağabeyi ise yaralandı.

İzmir'de bıçaklı dehşet! Kavgada kardeşine acımadı

09.10.2020, 11:42

Son dakika... Olay, saat 06.30 sıralarında Kozağaç Mahallesi 217/3 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cumhur Vardar ile ağabeyi Hikmet Vardar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan kardeşler, çağırılan ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Cumhur Vardar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhur Vardar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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