İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığının korona virüsü yayılımını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelgesi sonrası çalışmalara başladığını duyurdu. Genelge uyarınca, kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların, İzmirim Kartlarının Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre olması; vaka ya da temaslı listelerinde bulunanların tespit edilmesi amaçlanıyor.





Akıllı ücret toplama sistemine kayıtlı kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu ifade edilirken, bunların 902 bin 284 adedi aktif olarak kullanılıyor. Teknik ekipler, ilk etapta bu kartların Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre edilmesini sağlayacak.





Bir yandan da hamiline İzmirim Kartların kişiselleştirilmesi çalışmaları yürütülecek. Sisteme kayıtlı yaklaşık 6 milyon hamiline karttan 3 milyon 318 bin 48 adedi aktif olarak kullanılıyor. Hazırlanacak özel bir yazılımla bu kartların, kullanıcılarının TC kimlik numaralarıyla eşleştirilmesi sağlanacak. Daha ileriki aşamada ise tüm İzmirim Kartların, fotoğraflı (kişiselleştirilmiş) olması yönünde çalışma yürütülecek.

İHA

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