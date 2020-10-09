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İzmirli doktor emekliliğe 4 gün kala virüsten öldü

İzmirli doktor emekliliğe 4 gün kala virüsten öldü
Giriş Tarihi: 9.10.2020

İzmir'de korona tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran (59) yaşamını yitirdi. Emekliliğine 4 gün kala yakalandığı korona virüsü nedeniyle ölen Baran için 23 yıldır görev yaptığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğan Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.

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