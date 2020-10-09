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Haberler İzmir Sahte içki zehirlenmesinde yaşamını yitiren Esen'in yakını: Çok az içmiş, bugün yaşamını yitirdi

zehirlenmesinde yaşamını yitiren 'in yakını: Çok az içmiş, bugün yaşamını yitirdi

'de 17 kişinin tedavi altına alındığı zehirlenmesinde yaşamını yitiren tek kişi Çetin 'in (59) yakınları gözyaşını tutamadı. Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, "Çok az içmiş. Bir kadeh içmiş. Çankaya'dan bir yerden almış. Çok fazla içmiyordu. Geçen çarşamba günü içmiş. Mide bulantısı gözüküyor kusuyor. Hastaneye getiriyorlar. Bugün yaşamını yitirdi" dedi.

Sahte içki zehirlenmesinde yaşamını yitiren Esen'in yakını: Çok az içmiş, bugün yaşamını yitirdi

09.10.2020, 18:02

Öte yandan sahte içki zehirlenmelerinin ardından hastaneye kaldırılan 17 kişinin tedavisi sürüyor. Tedavi görenler arasında bulunan ve aldığı alkol sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Şerafettin Taha'nın eniştesi İbrahim Topçu DHA'ya açıklamada bulundu. Kayınçosunun aldığı alkol sonrasında görme kaybı yaşadığını belirten İbrahim Topçu, "Benim bildiğim kadarıyla gözleri görmüyormuş. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane tedavisi sürüyor" dedi.

'ANNE BEN GALİBA BEYİN KANAMASI GEÇİRİYORUM'
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Taşkın Uzun'un annesi Zekiye Uzun, "Çok büyük panik ve heyecan yaşadım. İçkiyi satanlara çok kızdım. Oğlum hastalandığını bana söylemedi. Ben onun ölüsünü de bulabilirdim. Dün gece 22.20 gibi 'Anne ben galiba beyin kanaması geçiriyorum, acil ambulans çağır' dedi. Bu arada ben ne ambulans çağırabildim heyecandan. Ancak komşuyu çağırabildim, hastaneye geldik. Sahte alkolden başka akın akın insanlar da geldi. Yattığı bölümdekilerde zehirlenmeden gelmiş. Konak'tan almış sahte içkiyi ve sadece kendisi içmiş" dedi.


Kaynak: DHA

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