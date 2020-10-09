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Haberler İzmir Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Askeri statü ihlal edildi!

'den yeni ilanı: Askeri statü ihlal edildi!

Son dakika haberi... , yeni bir ile çerçevesinde 'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Askeri statü ihlal edildi!

09.10.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020,16:13

Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti. İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.

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