Belediye vergi topluyor ama çöpleri toplamıyor

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İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan vatandaşlar çöplerinin toplanmamasından şikayetçi oldu. Mahallelerinde biriken çöplerin zamanında ve düzenli olarak toplanmamasından dert yanan vatandaşlar, "Biz belediyeye çöp başta olmak üzere her türlü vergilerimizi anında ödüyoruz ama karşılığını zamanında alamıyoruz" dedi. Uğur Mumcu Mahallesi 8790/8 sokakta zamanında toplanmayan çöpler vatandaşları kızdırdı. Çöp konteynerinin belediyenin ilgili temizlik işleri personelleri tarafından zamanında toplanmadığı için ağzına kadar dolduğunu, biriken çöplerin rüzgarın da etkisi ile yola savrulduğunu vurgulayan vatandaşlar, bu soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

'PANDEMİ SÜRECİNDEYİZ'

Çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle hijyenin önemli olduğu pandemi sürecinde çok tedirgin olduklarını aktaran vatandaşlar, "Hijyen ve temizlikten bahsediliyor ancak çöplerimiz zamanında toplanmadığı için sokağımızı pislik götürüyor. Çöp kamyonlarının zamanında ve düzenli olarak çöplerimizi toplamasını istiyoruz. Biriken çöpler bizlerin sağlığını tehdit ediyor. Çöp vergimizi ve diğer bütün vergilerimizi biz zamanında ödüyoruz ancak hizmeti bu kadar hızlı alamıyoruz" diye konuştu.