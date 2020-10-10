Bidon bidon ölüm

İzmir'de bulantı, kusma, karın ağrısı ve görme kaybı gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 18 kişi metil alkolden zehirlendi. Sahte alkol kullanan 59 yaşındaki Çetin Esen, 64 yaşındaki emekli polis memuru Adem Güneş, Güven Şenyıldız ve Torbalı jandarma bölgesinde yaşayan bir vatandaş hayatını kaybetti. İzmir polisi merdiven altı imalathanelerde sahte içki üretip piyasaya sürdüğü tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.



5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

SORUŞTURMA kapsamında Kemeraltı Çarşısı'ndaki iki büyük baharatçı dükkanının depolarına baskın yapıldı. Uzmanlar, metil alkol zehirlenmelerinde belirtilerin 30 saat sonra bile kendisini gösterebileceğini söyledi. Bayraklı, Gaziemir, Konak ve Karabağlar gibi semtlerde oturan 9 kişi, önceki gün akşam merdiven altı olduğu belirtilen içkileri kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Bulantı, kusma, şiddetli karın ile baş ağrısı ve görme kaybı gibi sağlık sorunları yaşamaya başlayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sahte alkol yapımında kullanılan metil alkolden zehirlendikleri ortaya çıktı. Zehirlenenlerin sayısı gün içerisinde 18'e yükseldi. Çetin Esen, Adem Güneş, Güven Şenyıldız ve Torbalı'da kendi yaptığı içkiden zehirlenen bir vatandaş hayatını kaybetti. 5 kişinin durumu ise ağır.

Bozyaka Araştırma Hastanesi'nde yatan Çetin Esen hayatını kaybetti.



GEÇEN ÇARŞAMBA İÇMİŞ

ÖLEN Çetin Esen'in gözü yaşlı kız kardeşi Sırma Özkul, "Bir kadeh içmiş, Çankaya'dan bir yerden almış. Geçen Çarşamba günü içmiş. Bulantı ve kusmayla hastaneye getiriyorlar ancak bugün yaşamını yitirdi" şeklinde konuştu.

Sahte içkiden hayatını kaybeden bir başka isim ise Güven Şenyıldız.



BİDON BİDON ÖLÜM!

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığına ciddi zararları bulunan, sağlıksız koşullarda merdiven altı imalathanelerde üretilerek piyasaya sürülen ve aynı zamanda devletin vergi kaybına uğramasına neden olan sahte/kaçak içki imalatını ve piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Kemeraltı'ndaki bir baharatçıya yapılan baskında, plastik bidonlarda sahte içki ele geçirildi. Daha önce aynı suçtan 4 kez hakkında işlem yapılan işyeri sahibi Y.Y. gözaltına alındı.



SAHTE ALKOL KIRIKKALE'DE DE 7 HAYATA MAL OLDU

KIRIKKALE'DE sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır.

Metin BURMALI

Sahte içki zehirlenmesinde yaşamını yitiren Esen'in yakını: Çok az içmiş, bugün yaşamını yitirdi