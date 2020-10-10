‘Bozuk yollar yüzünden müşteriye hasret kaldık’

İZMİR'İN Tire' ilçesinde yollar 'köstebek yuvasına' döndü. Gümüşpala Caddesi ile kentin üst kısmında başlayan altyapı çalışmalarında açılan çukurlar kapatılmayınca vatandaş isyan etti. Su ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle ilçenin büyük bir bölümünün kazıldığını belirten vatandaşlar, "Yapılan çalışmalara hiçbir itirazımız yok. Açılan çukurların üstü toprakla kapatılıp, unutuluyor. Bozulan zemin nedeniyle otomobillerimizin alt takımları zarar görüyor. Her araç geçtiğinde ise ortalık toza bulanıyor. İşyerlerimizdeki mallarımız tozdan zarar görüyor. Müşteriye hasret kaldık. Nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Yetkililerden, açtıkları çukurları işleri bittikten sonra kapatıp asfaltlamalarını istiyoruz. Altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile planlı şekilde, vatandaşı mağdur etmeden yapılmalı" dedi.

NADİR UYSAL