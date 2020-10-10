Bu koku ‘manda’ kokusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın temizlendiğine dair sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu.

'ÇALIŞMALAR BAŞLASIN'

Bornova'da Manda Çayı boyunca uzanan Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çayın belli bölgelerinin temizlendiğini, bu temizliğin koku problemini gidermediğini söyledi. Mahalleli Cengiz Baştürk, "Bütün yazı kokularla geçirdik. Bornova Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya şikayetimizi ilettik fakat herhangi bir sonuç elde edemedik. Ne bir temizleme çalışması ne de bir dezenfekte çalışması yapıldı. Biz bu işin arkasını bırakmak istemiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar olarak, temiz havayı solumak istiyoruz. Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce buradaki kokunun giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyoruz" dedi.