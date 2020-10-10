Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu: Çeşme Projesi desteklenmeli

Dağ, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığının Çakabey Kültür Merkezinde düzenlenen 6. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki önemine değindi.

Türkiye'nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'daki duruşunu muhalefetin eleştirdiğini, ancak zamanın kendilerini haklı çıkardığını kaydeden Dağ, Libya ile yapılan anlaşmaya Türk bürokrasisinde bile "bu anlaşma olmaz" diyenlerin olduğunu ancak Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmayı tescil ettiğini hatırlattı.

Dağ, şöyle konuştu:

"Sahadaki 3 sondaj, 2 sismik arama gemimiz sayesinde çok önemli bir işi kotarıyoruz, başarıyoruz. Libya'daki süreci tersine döndürdüğümüz için bunu başarıyoruz. Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan üzerinden güç devşirenlerin Türkiye olmadan masaya oturma imkanları var mı, yok. Türkiye buralarda var oluyor. Türkiye'yi hiçbir şekilde bir kenara koyamazlar."

"AZERBAYCAN, TOPRAKLARINI KURTARMANIN ÇABASINI VERİYOR"

Dağ, Ermenistan'ın Yunanistan gibi "dünyanın şımarık çocuğu" olarak davrandığını ve Azerbaycan'a saldırdığını belirterek, "Bu sefer Azerbaycan dedi ki uluslararası platformlarda beni savunacak bir ülke, bir lider var. Bu rahatlıkla şu an işgal altında olan topraklarını kurtarmanın çabasını veriyorlar." dedi.

Türkiye'nin dış politikanın yanında tüm alanlarda ciddi mesafeler kat ettiğini kaydeden Dağ, "Kişi başına milli geliri iktidar olduğumuzdan bu yana 3 misline, 4 misline çıkarttığımız zamanlar oldu. Dönem dönem sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar bazen sizden kaynaklanmıyor. Muhalefet dış politikada, sosyal politikalarda, ulaşımda, sağlıkta, savunma sanayisinde bir şey diyemiyor, gelmiş ekonomiye. Ekonomiyle ilgili sürekli bir şeyler söylüyor." diye konuştu.

Dağ, Kovid-19 salgını sürecini en iyi şekilde atlatmak için çalıştıklarını belirterek, "Biz ekonomiyi daha da ilerletmek, ticari hayati, turizmi daha da büyütmek için hem bugünün hem de önümüzdeki günlerin önemli işlerini yapıyoruz." dedi.

"ÇEŞME PROJESİ DESTEKLENMELİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çeşme Projesinin hem bölge hem Türkiye için çok önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu projeyi desteklemesi gerektiğini kaydeden Dağ, "Yeşili, doğayı biz herkesten daha çok seviyoruz. 'Yarın kıyamet kopacak olsa da elinde bir fidan varsa, bunu dik' diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bu peygamberin yolunda giden herkes olaya ve hayata böyle bakar. Biz de böyle bakıyoruz." diye konuştu.